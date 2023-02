Fisiculturista suspeito de atirar em namorada em BH se entrega à polícia e é preso

Foi preso pela Polícia, nesta segunda-feira (27), Weldrin Lopes de Alcântara, de 44 anos, suspeito de balear a namorada Ellen Cristina Otoni Campos, de 37 anos, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O crime teria acontecido na última quinta-feira (23) também em na capital mineira. A informações são do portal R7.

O fisiculturista contatou a polícia antes de se entregar, e a equipe da Delegacia Especializada de atendimento à Mulher cumpriu o mandado de prisão preventiva contra ele. Weldrin foi ouvido, interrogado e encaminhado ao sistema prisional.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher, que é treinadora de fisiculturismo, segue internada.

O CASO

Ellen Cristina Otoni Campos foi baleada após discutir com o namorado na última quinta-feira, no apartamento do casal. A mulher estava consciente quando deu entrada em uma unidade da capital de Minas Gerais. O homem estava foragido até esta segunda-feira (27).