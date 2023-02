Um homem, de 44 anos, foi preso suspeito de quebrar diversos equipamentos em uma loja da Magazine Luiza, nessa segunda-feira (27), no município de Ponte Nova, Minas Gerais. Ele foi até o local para realizar a troca de mercadoria defeituosa, mas foi informado que estava fora do prazo, então decidiu danificar o mostruário.

VEJA MOMENTO:

Clientes e funcionários testemunharam o episódio, que foi filmado e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar que Antônio Daniel Patrício avaria mercadorias como cafeteiras, aspiradores de pó e celulares, entre outros eletrodomésticos, conforme listado pela Polícia Militar. As informações são do portal g1.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), registrado pela empresa de varejo, o indivíduo tentou efetuar a troca de uma caixa de som, mas foi informado que o prazo para realizar o procedimento já havia expirado há uma semana. Diante da negativa, ele teria decido investir contra o mostruário.

À Polícia, o suspeito declarou ter se dirigido à loja anteriormente, ainda no período do prazo de troca, mas foi informado que deveria buscar a assistência técnica, que, informou que o reparo também não seria possível.

Agressão na loja

Ainda conforme o BO, o homem ainda teria chegado a empurrar a gerente do estabelecimento, que caiu no chão e desmaiou. A empresa não forneceu qual o valor do prejuízo supostamente provocado por Antônio Daniel.

Devido ao episódio, o homem sofreu um corte no dedo e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e, após o atendimento, foi preso.

Ao portal, a Magazine Luiza disse que lamenta o caso e que não houve feridos, além de informar que colabora com as autoridades para a resolução do episódio.

A Polícia Civil declarou que Antônio Daniel foi preso pelo crime de dano qualificado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.