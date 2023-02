Justiça condena donas de creche em SP por maus-tratos; crianças eram presas com 'camisa de força'

As donas da creche denunciada por maus-tratos contra crianças foram condenadas pela Justiça de São Paulo. O caso foi divulgado ano passado em vídeos, onde os pequenos apareciam chorando e amarrados com "camisas de força". As informações são do Uol.

Roberta Regina Rossi Serme, dona da instituição, foi condenada a 49 anos, nove meses e dez dias de prisão em regime fechado, além de um ano e quatro meses no semiaberto. Fernanda Carolina Rossi Serme, irmã de Roberta, sócia e coordenadora, teve pena de 13 anos e quatro meses em semiaberto.

Legenda: Roberta, uma das donas da creche, foi condenada e quase 50 anos de prisão Foto: Reprodução

A funcionária Solange da Silva Hernandez foi condenada a 31 anos, um mês e dez dias em regime fechado e oito meses em regime semiaberto.

Roberta e Fernanda estão presas desde o ano passado, mas Solange respondia em liberdade. Ainda cabe recurso às condenações. O advogado Eugênio Malavassi, informou que as clientes vão recorrer. "A sentença é totalmente contrária à evidência dos autos e a todo o regramento que rege os critérios estabelecidos na aplicação da pena".

Relembre o caso

No dia 15 de março de 2022, uma escola infantil particular da Zona Leste de São Paulo entrou no alvo da Polícia Civil por suspeita de maus-tratos de alunos.

O caso veio à tona após a circulação nas redes sociais de vídeos que mostram crianças chorando com os braços presos por panos, como se estivessem imobilizadas por 'camisas de força'.

As imagens mostram elas sentadas em cadeirinhas de bebês, no chão de um banheiro. Segundo o G1, os vídeos foram gravadas na Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica, no bairro Vila Formosa.