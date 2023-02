Mãe de menino morto ao cair da janela de apartamento nega que deixou filhos sozinhos

A mãe de Hallan Luis Silva Ramos, menino de 7 anos que morreu ao cair da janela do apartamento onde morava com a família em Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, afirmou que não deixou os filhos sozinhos em casa no dia do acidente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) informou nesse domingo (26) que o garoto estava sozinho com o irmão de nove anos.

"Só quero que parem de falar o que não sabem. Eu não deixei meus filhos sozinhos, o meu único erro foi ter confiado em quem não deveria. Respeitem minha dor, só eu sei o quanto eu amava e fazia de tudo pelos meus filhos! E sim, vou carregar essa culpa para o resto da minha vida", escreveu Jéssica Silva Ramos.

A carioca apagou as postagens sobre o caso logo em seguida: "Nada e nem o tempo vai amenizar a dor que eu estou sentindo, e esse buraco que vai ficar para sempre na minha vida!". As informações são do g1.

Nesta segunda-feira (27), o pai de Jéssica e avô do menino morto foi ao Instituto Médico Legal (IML) e comentou que a filha está "tão abalada quanto todos", além de "consternada". Ela estaria sob o efeito de remédios. O familiar pediu respeito ao momento e contou que todos os parentes "estão muito mal".

Hallan morreu ao tentar passar de um quarto para o outro por fora da janela. A queda da criança teria acontecido por volta das 11h30, quando ela subiu na janela para passar para o quarto da avó por fora, mas acabou escorregando e caindo. A queda foi de uma altura de cerca de 20 metros.

Possível abandono de incapaz

A Polícia Civil investiga se o caso foi abandono de incapaz com resultado de morte. A criança estaria acompanhada do irmão de 9 anos, sem a presença de responsáveis. Os bombeiros foram acionados às 12h23 do domingo, entretanto, o corpo do menino só foi retirado do local às 16h45, sem a presença da mãe.

Legenda: Prédio onde caso ocorreu Foto: Reprodução/Google Maps

Vizinhos informaram que os dois irmãos moravam com a mãe. Ainda não se sabe sobre o pai das crianças. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).

Ainda segundo informações policiais, a mãe das crianças teria saído do apartamento para um passeio de barco. Além disso, a residência onde ocorreu o acidente foi encontrada em "estado deplorável, com bagunça e deterioração".