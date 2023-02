Após discussão, motorista acelera ônibus e atropela idoso em São Paulo; veja vídeo

Um idoso de 73 anos foi atropelado e corre o risco de perder uma das pernas após se envolver em uma discussão com o motorista de ônibus em que estava. O caso aconteceu no fim da tarde deste domingo (26), na região do Tremembé, na Zona Norte de São Paulo. As informações são da Band.

Imagens de câmeras de segurança mostram o ônibus passando por cima das pernas do idoso - identificado como Dalcy Cangussu - logo após ele desembarcar do veículo.

Em declaração ao site Diário de Transporte, o filho da vítima disse que o pai foi atropelado após discutir com o motorista por causa do uso de máscara contra Covid-19.

O motorista, que não teve o nome divulgado, estava com o item de proteção no queixo e, conforme o relato, não aceitou ser advertido.

Ainda conforme o filho de Dalcy, o motorista não queria permitir o desembarque e só parou depois do ponto porque uma passageira ia descer. A usuária teria saído antes e quando o homem foi descer, o motorista fechou a porta, como mostram as imagens.

O vídeo mostra que após conseguir descer, o idoso tenta se segurar nas portas do coletivo, mas o motorista acelera e arrasta a vítima, que cai no chão. Em seguida, Dalcy é atropelado na região das pernas pelas rodas de trás do coletivo.

Cirurgia vascular

Dalcy foi levado para o hospital e precisou ser transferido para fazer uma cirurgia vascular. Segundo o portal R7, foi constatado risco de perda da perna por causa da profundidade do corte sofrido e pela grande quantidade de sangue perdido.

Já o motorista foi levado à delegacia e o caso foi registrado como lesão corporal. Ele foi afastado da função pela empresa Sambaíba Transportes Urbanos, proprietária do veículo.

Em nota, a SPTrans informou que cobrou esclarecimentos da Sambaíba. Segundo a SPTrans, a empresa será autuada por não ter comunicado a gerenciadora do fato no tempo determinado.

Leia a nota da SPTrans na íntegra

A SPTrans determinou à concessionária Sambaíba esclarecimentos sobre o caso, que informou o afastamento do motorista de suas funções. A SPTrans irá colaborar com as investigações policiais no que estiver ao seu alcance. A concessionária tem como obrigação contratual informar a SPTrans de ocorrências envolvendo ônibus do sistema e não o fez. Por esse motivo, ela será autuada. O tipo de conduta apresentada no vídeo não é condizente com a postura obrigatória a profissionais que integrem o sistema municipal de transportes e devem zelar pela segurança e vida de passageiros e terceiros. Dalcy Cangussu, de 73 anos, está internado no Hospital São Luiz Gonzaga com ferimentos graves nas pernas.