Homem é preso após atear fogo na mãe, irmã e no cunhado em Goiás

Após ficar quatro dias foragido, foi preso na última sexta-feira (24) o homem suspeito de atear fogo na própria mãe, na irmã, e no cunhado na cidade de Goianira, em Goiás. As informações são do Metrópoles.

O caso aconteceu no dia 20 de fevereiro, durante o Carnaval, e desde então o homem estava foragido.

A Polícia Civil informou que o crime decorreu de uma briga familiar por dinheiro. O suspeito descobriu uma transferência bancária do pai, no valor de R$ 10 mil, que seria pertencente a ele, para a conta da irmã.

Estado grave

Ainda conforme a Polícia Civil, a irmã, de 29 anos, e o cunhado, de 37, estão internados em estado gravíssimo. A mãe do suspeito já recebeu alta médica.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que o homem saiu de casa para comprar gasolina em um posto de combustível. Ele voltou para a residência e ateou fogo na irmã e no cunhado, que seriam os alvos dele. A mãe tentou apartar a briga e foi atingida pelas chamas.