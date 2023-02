Filha é suspeita de matar própria mãe após ser impedida de sair para bar no Mato Grosso

Uma adolescente, de 15 anos, é suspeita de matar a própria mãe, uma mulher de 29 anos, após ela proibir a jovem de sair para beber em um bar. O crime aconteceu nesse domingo (26) no município de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso.

A Polícia Civil informou que a jovem queria ir para o estabelecimento, mas foi impedida pela vítima, identificada como Beatriz da Silva Reis. Contrariada, a garota teria desferidos golpes de faca contra a familiar. As informações são do portal g1.

Agentes da Polícia Militar relataram que encontraram a mulher no chão da sala do imóvel onde residia com a filha, no Bairro Mãe de Deus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para atendê-la, mas, ao chegar no local, os socorristas constataram a morte.

A adolescente permaneceu no local, aguardando a chegada dos oficiais, onde foi apreendida e encaminhada para uma unidade policial. O crime é investigado pela Delegacia de Peixoto de Azevedo.