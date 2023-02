Temporal em Santa Catarina causa estragos de grandes proporções; veja vídeo

Um temporal causou estragos de grandes proporções na cidade de São João do Itaperiú, Santa Catarina, na manhã do domingo (26). Conforme a Defesa Civil do Estado, uma microexplosão com ventos de 75 km/h, foi responsável por destelhar casas, igreja e estabelecimentos comerciais.

Ainda não há informações se há feridos no temporal. Segundo a Prefeitura, a chuva iniciou às 15h. Cerca de uma hora depois, rajadas de ventos destruíram teto de diversas casas, derrubou árvores e interrompeu o fornecimento de energia elétrica na região.

Aulas na rede estadual e municipal foram suspensas e as unidades atingidas pela ventania passarão por reparos. Uma estrutura para gerenciar a situação foi montada na cidade e a Defesa Civil de Santa Catarina foi até a região para prestar apoio.

Veja Fotos

Microexplosão

Segundo noticiado pelo g1, a Defesa Civil usou imagens do radar meteorológico de Lontras, na mesma região, para classificar o fenômeno.

Conforme o órgão, os temporais foram provocados por um sistema de baixa pressão no Sul do Paraguai e o fluxo de calor e umidade vindo da região amazônica.