Criança morre após cair de altura de 20 metros em prédio no Rio de Janeiro

Uma criança de 5 anos morreu após cair de um prédio na Rua Dona Amélia, no Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã do último domingo (26). A Polícia Civil investiga se o caso foi abandono de incapaz com resultado de morte. As informações são do g1.

Conforme a Polícia, a criança estava acompanhada do irmão de 9 anos, sem a presença de responsáveis. Os bombeiros foram acionados às 12h23, entretanto, o corpo do menino, identificado como Hallan Luis Silva Ramos Ventura, só foi retirado do local às 16h45, sem a presença da mãe.

Vizinhos informaram que os dois irmãos moravam com a mãe. Ainda não se sabe sobre o pai das crianças. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).

Atualizações

Conforme noticiado pelo g1, Hallan Luis tentou passar de um quarto para o outro quando se desequilibrou e foi ao chão. A mãe do menino foi identificada como Jéssica, porém ainda não foi localizada.

A queda da criança teria acontecido por volta das 11h30, quando ela subiu na janela para passar para o quarto da avó por fora, mas acabou escorregando e caindo. A queda foi de uma altura de cerca de 20 metros.

Ainda segundo informações policiais, a mãe das crianças teria saído do apartamento para um passeio de barco. Além disso, a residência onde ocorreu o acidente foi encontrada em "estado deplorável, com bagunça e deterioração".