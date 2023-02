Adolescente de 15 anos morre de leptospirose após ajudar mãe em alagamento no Rio de Janeiro

Guilherme Valentim, 15, morreu após ajudar a mãe em um alagamento e contrair leptospirose em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A casa da família foi atingida por um temporal no começo de fevereiro, e o garoto se prontificou a trabalhar com os parentes para tirar a água da chuva de casa.

Poucos dias depois, ele começou a ter dor de cabeça e diarreia. O jovem foi internado no Pronto Socorro Central de São Gonçalo, onde ficou três dias com a forma grave da doença. A morte ocorreu no último dia 23 de fevereiro. Guilherme teve falência múltipla dos órgãos, de acordo com o g1.

As informações do caso foram repassadas por Paula Fernanda, assistente social da ONG Projeto Luz, local onde Guilherme estudava. O adolescente sonhava ser jogador de futebol.

Contaminação

Água de enchentes é a principal contaminadora da leptospirose, transmitida pela urina de ratos. A doença é contraída quando a água entra em contato com a boca, com os olhos e com feridas na pele.

A bactéria é resistente e o risco é o mesmo quando o nível da água é baixo. Ela permanece ativa em resíduos úmidos por muito tempo.