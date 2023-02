Advogado de suspeito da chacina em Sinop (MT) ostenta itens de luxo nas redes sociais

Suspeito de ser um dos autores da chacina que deixou sete pessoas mortas em um bar de Sinop, em Mato Grosso, na semana passada, Edgar Ricardo de Oliveira é defendido pelo advogado criminalista Marcos Vinícius Borges, conhecido por ostentar bens de luxo, como carros e itens supostamente de ouro, nas redes sociais. O jurista afirma que o cliente atingiu algumas vítimas “de forma acidental”, como a menina de 12 anos e um idoso.

O profissional argumenta que o homem estaria arrependido de ter cometido o crime e está disposto a arcar com as "consequências jurídicas do processo". Ele também detalhou que o indivíduo não teve a intenção de atingir a adolescente - e não cita as demais pessoas -, conforme o jornal O Globo.

Nas redes sociais, Borges explica que representa o suspeito, mas não o defende "e muito menos o crime que o sujeito cometeu", mas “defende o Direito”.

Carros de luxo, assessórios em tons dourados, jet ski e viagem internacional são alguns dos itens exibidos pelo advogado criminalista para os mais de 30 mil seguidores no Instagram.

Ao jornal Folha de S. Paulo, ele afirma que as joias que usa "são bijuterias de ótima qualidade" e que o veículo atual seria envelopado (revestido com uma película), visando não deixar aparente marcas de “quando ele foi desmontado”. Ele completou detalhando que o automóvel não está quitado.

Legenda: Jusrita afirma que automóvel não está quitado Foto: reprodução/redes sociais

Nas redes sociais, Borges também costuma compartilhar publicações em que é citado, inclusive críticas. Entre os casos em que ele divulga que já atuou há acusações de crime de estupro, roubo de carga, homicídio, entre outros. Profissionais que atuam na área do Direito Penal se dedicam a defender indivíduos que são acusados de crimes.

Sete pessoas mortas

Sete pessoas foram mortas no dia 21 de fevereiro, após dois homens não aceitarem perder um jogo de sinuca. O crime ocorreu em um bar do Bairro Lisboa, em Sinop. Entre as vítimas, estava uma adolescente de 12 anos.

Imagens registradas pela câmera de segurança do bar mostraram o momento em que um dos suspeitos de camiseta azul, armado com pistola, rendeu as pessoas e as levou para perto de uma parede.

Enquanto isso, o outro homem, de camisa listrada, foi até o carro estacionado em frente ao estabelecimento, pegou uma espingarda calibre 12 mm, e disparou várias vezes. Conforme a Polícia, havia nove pessoas no local, tirando os suspeitos.

Antes de fugirem, um dos homens pegou uma quantia de dinheiro que estava sobre uma das mesas, além de outros objetos.