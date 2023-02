Dupla comete chacina em bar após não aceitar perder jogo de sinuca em Sinop (MT)

Sete pessoas foram mortas nesta terça-feira (21), após dois homens não aceitarem perder um jogo de sinuca. O crime ocorreu em um bar do Bairro Lisboa, em Sinop, no Mato Grosso. Entre as vítimas, estava um adolescente de 12 anos.

Os dois criminosos foram identificados como Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos. A dupla segue foragida.

Imagens registradas pela câmera de segurança do bar mostram o momento em que um dos suspeitos de camiseta azul, armado com pistola, rende as pessoas e as leva para perto de uma parede.

Enquanto isso, o outro homem, de camisa listrada, vai até o carro estacionado em frente ao estabelecimento, pega uma espingarda calibre 12 mm, e dispara várias vezes. Conforme a Polícia, havia nove pessoas no local, tirando os suspeitos.

Antes de fugirem, um dos homens pega uma quantia de dinheiro que está sobre uma das mesas, além de outros objetos.

Crime

Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla participava de um jogo de sinuca a dinheiro e havia perdido uma partida. Pessoas que estavam no bar teriam feito piadas com eles, que conforme a PM, teria sido a motivação do crime.

Antes da chacina, as vítimas gravaram vídeos no estabelecimento. As imagens das câmeras de segurança também mostravam uma movimentação tranquila no local.