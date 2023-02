Bebê, crianças e família de piauienses: veja quem são as vítimas de enchente em São Paulo

Um bebê de 9 meses, crianças e uma família de piauienses estão entre as vítimas da enchente devastadora no Litoral Norte de São Paulo. 44 pessoas já foram encontradas mortas e pelo menos 49 pessoas estão desaparecidas, até a publicação desta matéria.

A chuva que caiu no Litoral Norte de São Paulo, entre a última sexta-feira (17) e sábado (18), foi a maior registrada na história do Brasil, em 24 horas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O portal G1 identificou 21 das 44 vítimas, sendo cinco crianças e um bebê de 9 meses. O Estado de São Paulo ainda não divulgou uma lista com a identificação dos mortos, feridos e desaparecidos.

Entre as vítimas identificadas pelo site também estão quatro pessoas do Piauí, sendo três da mesma família: o casal Adriel de Sousa Costa e Maria dos Santos Gomes da Conceição e o filho Adrian José da Conceição Costa, de 11 anos. Uma filha do casal, de 15 anos, e dois sobrinhos seguem desaparecidos. A irmã de Maria e uma criança de 2 anos foram socorridas com ferimentos.

População fez corrente humana para salvar bebê. Veja vídeo:

Outro piauiense também foi encontrado morto: Ariosvaldo Paes Landim, de 46 anos. A sobrinha dele, de 26 anos e grávida de 3 meses, está desaparecida. Outras três pessoas da família ficaram feridas.

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), determinou às secretárias de Segurança, Saúde, Assistência Social e de Governo medidas para o traslado dos corpos para o Estado e providências para dar assistência necessária às famílias, além de oferecer ajuda para as pessoas que ficaram feridas.

Confira quem são as vítimas identificadas pelo G1: