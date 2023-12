Secretaria da Saúde libera 1ª dose bivalente da Covid-19 para adolescentes a partir de 12 anos

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) liberou a primeira dose da vacina bivalente contra a Covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, especialmente neste mês, até o dia 15 de dezembro. Anteriormente, a recomendação era apenas para imunocomprometidos com esta idade e que tivessem se vacinado há mais de seis meses.

Nesta quarta-feira (6), a Sesa também anunciou a liberação da segunda dose da bivalente para públicos prioritários no Ceará, como idosos com 60 anos ou mais. O imunizante está disponível para a população nos pontos de vacinação localizados em Fortaleza e no Interior do Estado.

Veja também

De acordo com a coordenadora de Imunização (Coimu) da Sesa, Ana Karine Borges, o Ceará tem apresentado uma baixa adesão ao imunizante, sobretudo para a primeira dose bivalente.

"Seis milhões de pessoas ainda precisam receber essa dose. Esperamos que esta mobilização possibilite um incremento de doses aplicadas, garantindo a ampliação do acesso da população”, afirma.

Campanha de vacinação

No último dia 4 de dezembro, a Sesa iniciou uma nova campanha de vacinação em todo o Estado, voltada para o público em geral.

Com a ação, salas de vacinação dos postos de saúde de todos os 184 municípios do Ceará estão abastecidas com os imunizantes monovalentes e o bivalente para aplicar na população que precisa atualizar o esquema.

Cearenses que já tomaram, pelo menos, as duas primeiras doses da vacina monovalente contra a Covid podem completar o esquema com a bivalente. O mesmo vale para quem tomou somente até a 4ª dose. O requisito é haver intervalo de 4 meses desde a 2ª dose.

Quem só tomou uma dose ou não tomou nenhuma ainda deve completar o esquema básico (D1 + D2) para ser apto a tomar a bivalente.

Dia D

A Sesa irá promover, neste sábado (9), Dia D de vacinação. Em Fortaleza, o Vapt Vupt Papicu funcionará das 8h às 16h. A programação também abrange as unidades básicas de saúde na capital e no interior.

A imunização contra a covid-19 é indicada a partir dos seis meses de vida. O imunizante pode ser aplicado em pessoas que se vacinaram há, pelo menos, quatro meses com, no mínimo, duas doses da vacina monovalente.

“A vacina é segura e garante uma resposta imunológica mais rápida do organismo. No entanto, para garantir a eficácia, é essencial, além de cumprir o esquema primário de vacinação, receber as doses de reforço indicadas”, destaca Ana Karine.

Onde tomar vacina da Covid

Os imunizantes contra o coronavírus estão disponíveis nos postos de saúde de todo o Estado. A população deve, então, procurar essas unidades básicas (UBS) para aplicação. Em Fortaleza, por exemplo, são 118 equipamentos.

Já em todo o Estado são, atualmente, 2.126 UBS em funcionamento, de acordo com a Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde (Sage). Nesta página é possível pesquisar os nomes e endereços por município.