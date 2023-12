Sesa recomenda reforço da vacina bivalente para idosos e pessoas imunocomprometidas

A partir desta quarta-feira (6), uma segunda dose da vacina bivalente contra a Covid-19 passa a ser recomendada para públicos prioritários no Ceará, segundo divulgou a secretária estadual da Saúde, Tânia Mara Coelho.

Conforme a orientação, idosos com 60 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos que tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses devem receber a dose de reforço.

"Se você faz parte desses grupos, procure um posto de saúde do seu município e tome a segunda dose de reforço da bivalente contra a Covid. Atualize o seu esquema vacinal", alertou a secretária.

Nota técnica

A recomendação da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) atende a uma nota técnica do Ministério da Saúde, publicada na terça-feira (5).

A nova orientação, segundo o órgão federal, se deve ao aumento do número de casos de Covid, tendo em vista a circulação da variante BA.2.86 e suas sublinhagens no Ceará.

O documento aponta um aumento de casos de Covid no Ceará, com predomínio em Fortaleza, a partir da segunda quinzena de novembro de 2023. Os resultados indicam que 80% das amostras coletadas no período são das sublinhagens JN.1 da BA.286 do vírus SARS-CoV-2.