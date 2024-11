Saiba quando será a chegada do Papai Noel em shoppings de Fortaleza

O tradicional evento de chegada do Papai Noel nos shoppings de Fortaleza é um dos momentos mais esperados por crianças neste fim de ano, e alguns já têm data para acontecer. Além do Bom Velhinho, os estabelecimentos preparam programações temáticas de Natal.

As chegadas acontecem durante este mês de novembro, e terá o Velhinho em cortejo pelos shoppings, e participando de ações.

Veja quando será a chegada do Papai Noel em shoppings

RioMar Fortaleza

No RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, as boas-vindas ao Noel acontecem no dia 17 de novembro, a partir das 17h, e haverá campanhas promocionais que serão divulgadas ao longo das próximas semanas. O Bom Velhinho fará um cortejo pelo empreendimento.

North Shopping Jóquei

O North Shopping Jóquei recebe o Papai Noel no dia 10 de novembro, a partir das 17h. A chegada acontece no estacionamento do Quintal, pelo Acesso B. No mesmo, será inaugurada a decoração natalina do shopping.

North Shopping Maracanaú

No North Shopping Maracanaú, o Bom Velhinho chega em 10 de novembro, a partir das 17h30. Haverá a Caravana do Noel, que partirá do Acesso D e fará um percurso pelos arredores do estabelecimento.

Iguatemi Bosque

O Iguatemi Bosque preparou uma programação especial para 10 de novembro, a partir das 17h30, quando o Papai Noel vai sobrevoar o shopping de helicóptero, na área da externa, entrada da Zara. Às 18h, Noel chega em uma caravana, e às 18h30 sai com o veículo para rodar a cidade.

Via Sul Shopping

O Via Sul Shopping terá a chegada do Papai Noel no dia 9 de novembro, a partir das 16h30, com um receptivo com personagens e distribuição de balões por meio do app do shopping. Às 17h, haverá distribuição de acessórios natalinos para crianças, também via aplicativo. A peça "A Estrela do Natal" começa às 17h30, com um cortejo pelo shopping iniciando logo depois, às 18h20. O encerramento será às 19h30, com a inauguração da decoração do shopping.

Del Paseo

O Del Paseo recebe o Papai Noel no dia 9 de novembro, a partir das 17h, pela entrada da avenida Santos Dumont, em frente ao shopping. O evento gratuito contará com a presença dos personagens bolofofos.