Rodovia que dá acesso a Canoa Quebrada é interditada após chuva destruir pista e causar acidente

A rodovia que dá acesso à Praia de Canoa Quebrada, CE-371, em Aracati, foi interditada na manhã deste sábado (2) devido às fortes chuvas no local. Uma das pistas da via foi destruída e dois veículos caíram na cratera formada.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foi acionada para um acidente de trânsito após dois carros caírem na cratera. Não houve mortes no local. Os veículos já foram removidos por um guincho, e a situação está sendo monitorada.

Obras no local

A Superintendência de Obras Pública (SOP), em nota, informou que uma equipe técnica se deslocou até o trecho para realizar os trabalhos emergenciais necessários. No momento, o acesso está interditado.

Legenda: Obras da SOP no local Foto: Reprodução/Diário do Nordeste

Chuvas em Aracati e Fortaleza

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no posto Mata Fresca, em Aracati, foram registrados 52 mm entre as 7h de sexta-feira (1º) e as 7h deste sábado.

Fortaleza registra chuva pelo 6º dia consecutivo neste sábado (2). Segundo dados iniciais divulgados pela Funceme, às 7h50, o município contabiliza pelo menos 53.4 mm de precipitação desde a madrugada.