Açudes do Ceará registram em março o maior volume para o mês em 7 anos

O mês de março chegou ao fim nesta quinta-feira (31) com expressivos índices pluviométricos. Este foi o oitavo melhor março dos últimos 49 anos no Ceará. O período teve 267 milímetros de chuvas acumuladas, o que representa volume 31,3% acima da média histórica. Tanta água teve impacto direto e positivo nos reservatórios.

Os açudes cearenses atingiram o melhor volume hídrico, para março, dos últimos sete anos. Conforme levantamento realizado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), a pedido do Diário do Nordeste, os 155 reservatórios monitorados pelo órgão têm atualmente 28,88% de volume.

Índice superior a esse só havia sido registrado em 31 de março de 2015, quando os açudes atingiram 29,29% de capacidade de armazenamento. O número de açudes sangrando neste ano também é alto, o terceiro maior dos últimos dez anos, atrás apenas de 2020 e 2019.

Este mês também concentra o terceiro menor número de reservatórios abaixo dos 30%, o que mostra que as chuvas deste mês estão bem distribuídas.

Recuperação na última década

Nos últimos dez anos, o Ceará acumulou um longo período de queda no volume hídrico, mais precisamente entre 2013 e 2018, ano em que março fechou com o menor percentual de capacidade média, quando considerado os 155 reservatórios cearenses monitorados pela Cogerh.

Em 31 de março de 2018, o volume era de apenas 8,74%, bem distante dos 42,33% registrados em igual data do ano de 2013. No entanto, de 2019 em diante, o Estado ensaiou uma escalada progressiva.

Hoje, o índice ainda não representa uma longa segurança hídrica - especialistas estimam que o número ideal seja acima dos 40% - mas já traz garantias de abastecimento até a próxima quadra chuvosa.

Já os anos com menor número de açudes sangrando ao fim de março foram 2015, 2014 e 2013, com apenas um reservatório. Ao fim de março deste ano, já são 20 açudes que verteram, o dobro do registrado em igual período do ano passado. Confira lista:

Acaraú Mirim,

São Vicente,

Caldeirões,

Do Coronel,

Muquém,

Valério,

Angicos,

Itaúna,

Gameleira,

Mundaú,

Quandú,

Batente,

Gavião,

Germinal,

Itapebussu,

Maranguapinho,

Tijuquinha,

Rosário,

Ubaldinho,

Barragem do Batalhão

Açude que estão na iminência de verter:

Sobral (99,7%),

Tucudunba (94,77%),

Itapajé (90,19%),

Acarape do Meio (90,37%)

Bacias hidrográficas

Apesar de o índice ser o terceiro melhor da década, algumas bacias hidrográficas estão em situação delicada. Das doze, as mais confortáveis são a do Coreaú (87,4%) a de Acaraú (72,3%) e a do Litoral (71,3%). Já as que apresentam sinal de alerta são de Banabuiú (7,2%) e Médio Jaguaribe (15,7%).

Essas duas concentram dois dos três maiores reservatórios do Estado. O Açude Banabuiú, terceiro maior do Ceará, está com apenas 8,22% de seu volume. Já o Castanhão, maior açude público do Nordeste, encontra-se com 16,03%.

Ele foi o reservatório que mais aportou água neste ano de 2022. Neste primeiro trimestre, o gigante das água conquistou aporte hídrico de quase 600 milhões de metros cúbicos. Sua capacidade máxima é de 6,7 bilhões de m³.