Professores da UFC, UFCA, Unilab e dos IFCEs recusam proposta do Governo e seguem com greve

Professores da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Federal do Cariri (UFCA), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e dos Institutos Federais do Ceará (IFCEs) recusaram a proposta apresentada pelo Governo Federal e seguem em greve. As deliberações ocorreram na quinta (23) e sexta-feira (24).

A paralisação também atinge servidores das unidades, como técnicos administrativos dos IFCEs e das universidades federais no Estado. Eles também se opuseram às propostas de reajuste salarial apresentadas pelo Governo.

Os professores e servidores reivindicam recomposição salarial e reestruturação das carreiras. A greve já dura mais de um mês.

De acordo com informações do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (ADUFC), o corpo de docentes exige, pelo menos, a recomposição do IPCA do ano passado, a destinação, para o reajuste linear, do valor integral previsto para a reestruturação da carreira, estabelecimento da data-base para a recomposição, manutenção da mesa da carreira como permanente, entre outras medidas.

Já o Sindicato dos Servidores do IFCE (SINDSIFCE) comunicou que os docentes e técnicos consideraram que as propostas apresentadas não trouxeram avanços significativos em relação às negociações anteriores. Para a categoria, a paralisação só acabará após assinatura de um termo de acordo pelo Sinasefe (Sindicato Nacional) que contemple as principais reivindicações do movimento.