Polícia Ambiental recolhe 5 fósseis durante fiscalização em pedreiras no interior do Ceará

Cinco espécimes de fósseis foram recuperados por policiais da 2ª Cia do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), na quarta-feira (1º), durante fiscalização em pedreiras na zona rural de Santana do Cariri e de Nova Olinda, no interior do Ceará.

Os fósseis, que foram encontrados na Pedreira de Lega, são provenientes da área de declaração de calcário laminado, sendo três Fashion e Crandalli (espécies de peixes); uma Brachyphyllum SP (espécie de planta) e uma Blattodia (tipo de inseto).

Fósseis foram levados a museu

Após o recolhimento, o material foi encaminhado e apresentado no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, na cidade de Santana do Cariri.

A PMCE esclarece que a exploração ilegal de fósseis é considerado crime e que a população pode contribuir com o trabalho policial denunciando a prática pelos telefones 190 ou 181. O sigilo é garantido, afirma a corporação.