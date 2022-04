Passaporte de vacinação contra a Covid-19 seguirá obrigatório no Ceará, diz Izolda Cela

Embora o Ceará já tenha flexibilizado o uso de máscara de proteção contra a Covid-19, em meio a desaceleração de casos, internações e mortes, o Estado continuará exigindo a apresentação do passaporte de vacinação por tempo indeterminado.

A informação foi compartilhada pela governadora Izolda Cela, na manhã desta terça-feira (19), em entrevista à TV Verdes Mares. Para a chefe do Executivo estadual, a manutenção da obritoriedade do documento é uma forma de estimular a vacinação daqueles com doses pendentes.

"O passaporte tem um incentivo à cobertura vacinal. Atravesemos a terceira onda da Ômicron com um menor agravamento de casos e óbitos, menos pessoas faleceram. Um ponto fundamental para isso isso foi a cobertura vacinal, a barreira imunológica", justificou.

Conforme a gestora, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 seguirá com reuniões regulares para deliberar sobre as estratégias sanitárias locais com base na ciência.

"Uma das coisas importantes na condução de toda esta travessia, que ainda não terminamos, mas estamos numa situação realmente mais confortável, é exatamente essa participação dos diversos órgãos e poderes que estiveram juntos para que nós pudéssemos tomar as iniciativas mais acertadas", ressaltou Izolda, sobre o grupo de trabalho.

Onde o passaporte de vacinação é cobrado?

Obrigatório desde novembro do ano passado, o Ceará passou a exigir no último dia 21 de março a 3ª dose de vacina contra a Covid-19 de pessoas a partir de 18 anos para a entrada em eventos, órgãos públicos estaduais e estabelecimentos comerciais. A medida não se aplica, contudo, para aquelas que receberam o imunizante da Janssen.

Eventos diversos;

Restaurantes, incluindo os de hóteis;

Bares;

Barracas de praia ;

Academias;

Hotéis;

Teatros, cinemas, circos que trabalharem com 100% da capacidade;

Restaurantes que shoppings que não estão em áreas privativas, ou seja, os que compartilham do espaço da praça de alimentação;

Órgãos e entidades do setor público estadual

Quem não precisa apresentar passaporte com as 3 doses no Ceará?

Pessoas até 18 anos;

Quem tomou a vacina da Janssen, que deixou de ser dose única. Portanto, as pessoas vacinadas com esse imunizante inciaram a segunda aplicação somente em dezembro de 2021

Pessoas que por algum motivo ainda não completaram quatro meses desde a aplicação da segunda dose

Menores de 12 (doze) anos ou por aqueles que, por razões médicas reconhecidas em atestado médico, não puderem se vacinar.

