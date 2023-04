Ônibus escolar cai em buraco ao atravessar passagem molhada e assusta alunos em Graça; veja vídeo

Estudantes foram surpreendidos, nessa segunda-feira (3), após o ônibus escolar em que eram transportados cair em um buraco, ao atravessar uma passagem molhada, na comunidade de Extremas dos Furtados, Zona Rural de Graça, região Norte do Ceará. O susto foi registrado pelos alunos, que gravaram o momento. Ninguém ficou ferido.

Veja incidente

Nas imagens, é possível observar o momento em que o coletivo tenta seguir viagem pela via, que estava coberta pela água, mas para, repentinamente, quando um dos pneus cai em uma cratera. Na filmagem, é possível ouvir os gritos dos discentes.

Em nota, a Prefeitura de Graça informou que a passagem molhada foi reformada antes do início da quadra chuvosa, mas diante do aumento das chuvas e o grande volume de água nos rios dos últimos dias, surgiu o buraco no local, que no ficou submerso, invisível ao motorista.

"Tão logo o rio baixe seu volume de água, será providenciada a imediata manutenção", detalhou a Administração.

Caso as chuvas continuem intensas na localidade, o Município ainda disse que estuda a hipótese de suspender as aulas, por um período determinado, nas localidades mais afastadas, e em especial nas quais os alunos têm que fazer o trajeto por passagem molhadas.

"Nenhum aluno terá prejuízos quanto as aulas, caso suspensas, será o calendário letivo cumprido fielmente com a reposição futura das aulas", finalizou o comunicado.

