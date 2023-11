O que cai no segundo dia do Enem? Veja o que esperar da prova de domingo (12)

Após a primeira etapa com questões de linguagem e a prova de redação, para concluir as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, os candidatos enfrentam as provas de Ciências da Natureza e Matemática, neste domingo (12). Serão 5 horas para resolver 90 perguntas.

O primeiro dia de provas do Enem aconteceu no último domingo (5). As aplicações são feitas em todas as unidades federativas, na edição que assinala os 25 anos do Enem – aplicado pela primeira vez em 1998.

Veja também

No segundo dia, as perguntas abordam química, física, biologia e matemática.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia

Matemática e suas Tecnologias: Matemática

Por exigir habilidade com os números, o segundo dia também pode ser cansativo para os candidatos, como observa Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovação do SAS Plataforma de Educação

"O segundo dia traz mais dificuldades para a maioria dos alunos, porque essa prova infere muitos cálculos. A de matemática, física, química e biologia", analisa.

Assuntos recorrentes

Algumas temáticas costumam aparecer no segundo dia de prova e podem ajudar os candidatos a se prepararem, conforme Cláudio Falcão, diretor dos Sistemas de Educação Anglo e pH da Somos Educação, iniciativa que possui estratégias de ensino, editoras e plataforma de aprendizado digital.

“Em física, por exemplo, podem cair assuntos como eletrodinâmica, ondulatória e termologia. Em Química, podem cair as propriedades de compostos orgânicos e eletroquímica”, exemplifica Cláudio Falcão.

Cláudio Falcão Diretor Uma dica preciosa para os dois dias de prova: o candidato deve olhar sempre o comando da questão e depois ir para o texto da questão

Já em biologia, os temas passam por citologia – tanto no que se refere à estrutura quanto em relação às atividade das células, incluindo DNA e seus processos, respiração, fermentação e fotossíntese.

“Ecologia é ainda o que mais cai, em número de questões por prova e frequência em edições. Nela, também entram questões ambientais, com ênfase nas causas dos problemas ambientais e como mitigá-los”, acrescenta Cláudio.

A classificação dos seres vivos, incluindo botânica, também deve aparecer na prova. “Saúde, tanto relacionada à nutrição, quanto às disfunções hormonais e parasitoses, assim como evitar. Nesse ponto, entram as vacinas, por exemplo. Genética e evolução caem em quase toda edição, mas em geral uma questão apenas”

O que ter atenção

Os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

As provas serão realizadas simultaneamente em todos os estados, e no distrito federal, no horário de Brasília. Os atrasos não são tolerados e, em todas as edições, candidatos perdem o Exame por chegarem após o fechamento dos portões.

Horário das provas