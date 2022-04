Número de atendimentos no Hospital Infantil Albert Sabin é o maior desde janeiro de 2020

Referência no atendimento a crianças na rede pública do Ceará, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) registrou em março deste ano o maior número de atendimentos desde janeiro de 2020, de acordo com série histórica da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

No último mês, foram 21.643 acolhimentos, somados ambulatoriais (11.318) e emergenciais (10.325), contra 21.501 do recorde anterior. Os dados de abril não estão consolidados, mas as autoridades de saúde vêm relatando alta procura nas unidades dedicadas ao público infantil.

Segundo a instituição, o aumento na procura de atendimentos no Centro de Emergência Pediátrica em março foi de 128% na comparação com o mesmo período de 2021.

Grande parte dessa procura é de pacientes com sintomas respiratórios agudos. Conforme o Hias, isso acontece devido à "época de sazonalidade que todos os anos afeta as crianças e esse ano veio com maior intensidade". A unidade também tem atendido com frequência, neste período, pessoas com quadros agudos de gastroenterites.

Seguindo um plano de contingência da Sesa, o Albert Sabin abriu mais 60 leitos voltados para pacientes com síndromes respiratórias durante este período de alta na procura. Atualmente, o hospital soma 433 leitos, sendo 378 de enfermaria e 55 de UTI.

Antibióticos em postos de saúde e transferência para o Hospital da Mulher

Além dos novos leitos, o Hias informou ter contratado profissionais para atender a alta demanda criou uma estratégia para liberar pacientes, garantindo o acesso a antibiótico oral em postos de saúde para "liberar, com segurança, os leitos para novos pacientes".

Também, a partir desta sexta-feira (29), alguns pacientes serão transferidos para o Hospital da Mulher, que disponibilizou outros 60 leitos, somando 120 novas vagas os pacientes do Albert Sabin.

Além das expectativas

O titular da Secretaria, Marcos Gadelha, ressaltou que a alta superou as expectativas e sobrecarregou o sistema de saúde estadual, que já costuma ter um incremento entre os meses de março e junho por causa das síndromes respiratórias potencializadas pelo período chuvoso.

Além do Hias, a Sesa e a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) anunciaram um pacote de medidas para a área infantil com:

Acréscimo de 20 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA);

Ampliação de 25 para 30 leitos de UCI crônicos na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai);

Ampliação do número de unidade de sentinela no Estado de 9 para 14;

Ampliação do painel viral;

Ampliação de contratação de plantonistas pediátricos na Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

40 leitos cirúrgicos foram transformados em leitos de enfermaria no Hospital da Criança de Fortaleza;

Ampliação de leitos de retaguarda do Sopai de 60 para 174;

Dois pontos de saúde estão com farmácias abertas nos feriados e fins de semana, para dispensação de medicamentos.

Vacinação abaixo do esperado

Os gestores também chamam a atenção para a necessidade de atualizar a caderneta de vacinação das crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra a influenza. A campanha deste ano segue até o dia 3 de junho.

Até o último domingo (24), de acordo com a SMS, foram aplicadas 66.890 doses em Fortaleza, o que corresponde a apenas 10% da meta desta fase.

A vacina contra a influenza protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e B. A vacina de 2022 sofreu alteração na cepa H3N2, que causou alta procura por atendimentos no início deste ano.

O vírus da influenza, assim como o da Covid-19, é uma infecção viral aguda que provoca sintomas de síndrome gripal.

O imunizante fica disponível aos públicos prioritários em todos os postos de saúde, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, e das 8h às 16h30 nos postos Paulo Marcelo e Messejana, aos finais de semana e feri