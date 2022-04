Ceará reforça atendimento infantil para combater alta das síndromes gripais

O Ceará recentemente registrou uma alta do número de casos de síndrome respiratórias em crianças, principalmente em Fortaleza. O crescimento motivou uma série de ações de ampliação e reforço do atendimento pediátrico, anunciada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) nesta segunda-feira (25).

A Sesa também informou que o atendimento de urgência e emergência no Hias foi reforçado, além de ter acrescentado 30 leitos de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) crônicos na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai), nesta unidade de saúde os leitos de retaguarda foram ampliados de 60 para 174 pela SMS.

Ações de reforço ao atendimento infantil no Ceará

Acréscimo de 20 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA);

Ampliação de 38 leitos de enfermaria e reforço no atendimento de urgência e emergência do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias);

Ampliação de 25 para 30 leitos de UCI crônicos na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai);

Ampliação do número de unidade de sentinela no Estado de 9 para 14;

Ampliação do painel viral;

Ampliação de contratação de plantonistas pediátricos na Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

40 leitos cirúrgicos foram transformados em leitos de enfermaria no Hospital da Criança de Fortaleza;

Ampliação de leitos de retaguarda do Sopai de 60 para 174;

Dois pontos de saúde estão com farmácias abertas nos feriados e fins de semana, para dispensação de medicamentos.

Pior cenário é em Fortaleza

Marcos Gadelha informou que o cenário é mais grave na Capital. Segundo a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, o número de atendimentos pediátrico nas UPAs cresceu 155% em 2022, quando comprado à 2021.

A tendência de alta se repete no Hospital da Criança de Fortaleza, que observou um aumento de 50,6% neste ano. As internações pediátricas também subiram na unidade saúde, cerca de 43% no mesmo período, conforme os dados divulgados pela titular.

A secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa, Tânia Mara Coelho, informou que, neste ano, a maioria da síndrome respiratórias em crianças registradas no Ceará é causada pela Influenza A.

Também foi verificado pela pasta um aumento classificado como “importante” de infecção por vírus sincicial respiratório, segundo mais comum no Estado. Outro dado divulgado na ocasião é que a incidência dos casos é maior no público entre 0 e 9 anos.

Expansão de leitos é limitada

Marcos Gadelha destacou que, até o momento, o número de óbitos infantis não seguiu a proporção dos casos de síndromes gripais, mas alertou haver um limite para a expansão de leitos na rede de saúde. Segundo ele, o principal fator limitante é a disponibilidade de profissionais especializados.

O secretário revelou que chegou a conversar com a administração de outros estados do País para checar a possibilidade de trazer profissionais desses locais para atender no Ceará, caso o cenário continue a evoluir negativamente.

Tanto os titulares da Sesa, como da SMS, fizeram um apelo para que pais e responsáveis façam os filhos participarem das campanhas de vacinação contra a influenza e o sarampo. Eles esclareceram que essa atitude ajudará a combater a evolução do número de infecções por síndromes gripais no Estado.

“Ampliação de leitos não era o que a gente queria, o que a gente queria era vacinar, pois chega um momento que você não tem mais como ampliar", explicou Tânia Mara Coelho.

