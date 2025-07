Novo voo com 121 deportados dos EUA chega a Fortaleza nesta sexta-feira (4)

Um novo voo com deportados dos Estados Unidos chega ao Aeroporto Internacional Fortaleza nesta sexta-feira (4), segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Está prevista a chegada de 121 brasileiros, de diferentes partes do país.

O pouso é previsto para 8h, quando os repatriados serão acolhidos com atendimento médico e psicológico, e ganharão alimentação, kits de higiene pessoal e apoio psicossocial, "além de acolhimento e deslocamento para suas residências por meio terrestre".

"O MDHC também realiza encaminhamentos para outros órgãos, como a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Sistema Único de Saúde (SUS), e a rede do sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Em casos de acolhimento especializado, como pessoas com deficiência, população LGBTQIA+ e pessoas idosas, os atendimentos são direcionados dentro do próprio MDHC", informou a pasta.

Esse é a segunda leva de repatriados que chega a Fortaleza no novo modelo de acolhimento do MDHC, sem voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para outro destino. A última chegada de deportados foi no dia 21 de junho.

Acolhimento humanizado de deportados

Até o momento, segundo o Governo Federal, já foram repatriados cerca de 1.052 brasileiros, que chegaram entre fevereiro e junho deste ano, principalmente vindos dos Estados Unidos, onde se encontravam em situação de vulnerabilidade após a nova política migratória adotada pelo governo de Donald Trump.

Todos os repatriados são recebidos por uma estrutura de acolhimento humanizado que inclui alimentação, kits de higiene pessoal e apoio psicossocial, além de acolhimento e deslocamento para suas residências por meio terrestre, fora o restabelecimento de contato com os familiares.

Pessoas com deficiência, população LGBTQIA+ e pessoas idosas, casos que requerem acolhimento especializado, contam com atendimentos direcionados dentro do próprio ministério. Tanto a Polícia Federal como as concessionárias dos aeroportos participam.

No Ceará, a Sedih informa que os repatriados contam com apoio e articulação da equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no Aeroporto de Fortaleza