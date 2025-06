Voo com 120 brasileiros deportados dos EUA chega ao Ceará neste sábado (21)

Um novo voo com cerca de 120 brasileiros deportados dos Estados Unidos chega neste sábado (21), por volta das 8h da manhã, ao Ceará. A operação de recepção dos repatriados será conduzida por equipes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), além de outros órgãos.

Um novo modelo de acolhimento dos deportados passa a ser adotado a partir desse novo voo, que continua sob a responsabilidade do ministério comandado por Macaé Evaristo, além de outras pastas, segundo a ministra.

Para essa nova etapa, uma parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) foi firmada, para a disponibilização de formulário e auxílio na triagem dos passageiros.

A ação conta com apoio dos governos dos estados do Ceará e de Minas Gerais, para onde a maioria dos imigrantes são levados ao chegar aqui no estado.

Até o momento, segundo o governo, já foram repatriados cerca de 892 brasileiros, que chegaram entre fevereiro e junho deste ano, principalmente vindos dos Estados Unidos, onde se encontravam em situação de vulnerabilidade após a nova política migratória adotada pelo governo de Donald Trump.

Veja também Ceará Desabamento de obra de parada de ônibus em Maracanaú deixa quatro feridos Ceará Válvula dispersora responsável pelo 'véu de noiva'do Açude Orós é retirada para modernização

Operação humanizada

Todos os repatriados serão recebidos por uma estrutura de acolhimento humanizado que inclui alimentação, kits de higiene pessoal e apoio psicossocial, além de acolhimento e deslocamento para suas residências por meio terrestre, fora o restabelecimento de contato com os familiares.

Além do Ministério dos Direitos Humanos, outros órgãos acompanham a acolhida, como a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Sistema Único de Saúde (SUS), e a rede do sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Pessoas com deficiência, população LGBTQIA+ e pessoas idosas, casos que requerem acolhimento especializado, contam com atendimentos que são direcionados dentro do próprio ministério. Tanto a Polícia Federal como as concessionárias dos aeroportos, Fraport Brasil e BH Airport, participam.

No Ceará, a Sedih informa que os repatriados contam com apoio e articulação da equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no Aeroporto de Fortaleza.