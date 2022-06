No dia de São Pedro, Ceará tem 27 cidades com alerta para chuvas e ventos de até 60km/h

No dia dedicado à celebração de São Pedro, religioso popularmente conhecido com o "Santo das Chuvas" o Ceará deverá ter pluviometria em diversas cidades. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta que aponta para o risco de chuvas e ventos fortes em 27 municípios cearenses.

Nestas cidades há possibilidade de chuva de até 50 milímetros/dia e ventos intensos, com rajadas que podem chegar a 60 km/h. Contudo, o órgão ressalta que é baixo o "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Esse é o segundo alerta emitido nesta semana. Ontem, dia 28, o órgão emitiu aviso meteorológico para 50 cidades. O de hoje tem validade até às 10 horas de amanhã (30) e, também, pode ser renovado por mais 24 horas a depender das condições climáticas.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê chuvas para amanhã e sexta-feira, no entanto, com tendência de baixos volumes.

O prognóstico é de "baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e na Jaguaribana". Na sexta-feira, primeiro dia de julho, a previsão da Funceme se repete.

Níveis de alerta

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará neste ano.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Chuvas das últimas horas

Entre as 7 horas de ontem (28) e 7 horas desta quarta-feira, dia 29, choveu em pelo menos 22 cidades, com destaque para Paracuru, cujo registro pluviométrico foi de 44 milímetros; Trairi, com 40 mm; e Caucaia, com chuvas de 30 milímetros.

Confira relação das cidades em alerta :

Maranguape

Pacajus

Pacatuba

Palhano

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Trairi

Fortaleza

Fortim

Guaiúba

Horizonte

Icapuí

Itaiçaba

Itaitinga

Itapipoca

Jaguaruana

Maracanaú

Aquiraz

Aracati

Beberibe

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Eusébio