Músico é ameaçado, foge pelo mar e fica à deriva na região do Mucuripe, em Fortaleza

Um homem de 41 anos, identificado como músico, foi encontrado por uma embarcação a cerca de três quilômetros da faixa de areia de Fortaleza e, em seguida, resgatado pelos bombeiros militares. O fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira (20), segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme informações preliminares, a vítima teria fugido mar adentro, na altura do Mucuripe, após ser ameaçada por um conhecido na noite anterior.

A ameaça está sendo investigada pelo 2º Distrito Policial (2º DP), unidade da Polícia Civil, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO).

Equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Polícia Militar, da Capitania dos Portos e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participaram do resgate.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101-1344, telefone do 2º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.