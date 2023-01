Trilhas do Parque do Cocó são fechadas após chuvas em Fortaleza

As trilhas do Parque Estadual do Cocó foram fechadas temporariamente, anunciou a Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) em comunicado nesta sexta-feira (20). A medida foi tomada, segundo a pasta, logo após verificação de uma série de alagamentos por conta das fortes chuvas em Fortaleza nos últimos dias.

A Sema informou que os portões das trilhas da avenida Padre Antônio Tomás, avenida Sebastião de Abreu, avenida Engenheiro Santana Júnior e rua Arquiteto Reginaldo Rangel estão temporariamente fechados.

Chuvas no Ceará

Esta não é a primeira vez que alagamentos dificultam a passagem pelas trilhas do parque. Por conta da passagem de córregos, a água invade a passagem e usuários do espaço já relataram o medo de acidentes como quedas, por exemplo.

Segundo projeção de órgãos meteorológicos como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas intensas registradas em quase todo o Estado há cinco dias devem continuar neste fim de semana.

Além disso, apontamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesta sexta-feira e sábado (21), o prognóstico é de "alta possibilidade" de chuva para todas as oito macrorregiões do Ceará.

