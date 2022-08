Morre aos 99 anos Raimundo Nonato Ximenes, 'fundador' do bairro Montese

Morreu nesta sexta-feira (19) Raimundo Nonato Ximenes, o "fundador" do bairro Montese, em Fortaleza. O ex-combatente do Exército, historiador e jornalista, tinha 99 anos e era natural de Groaíras. A Prefeitura do município cearense emitiu nota de pesar pelo falecimento. A causa da morte não foi divulgada.

O também dentista de formação fez história ao atuar pela mudança de nome do antigo bairro Pirocaia para Montese. Isso aconteceu após a ida de Ximenes à Segunda Guerra Mundial em 1944.

A ideia do nome veio pois o batalhão de Raimundo na guerra venceu uma batalha na cidade italiana de Montese, em episódio que ficou conhecido como "Batalha do Montese", segundo consta na literatura.

Raimundo é autor do livro "De Pirocaia a Montese". Seu sepultamento ocorre neste sábado (20) às 17h no cemitério Parque da Paz, local onde também o corpo será velado.

"A Gestão Municipal, em nome do Prefeito Adail Melo, solidariza-se com os familiares e amigos de Raimundo Nonato Ximenes. Que nesse momento de dor, pela inestimável perda, vossos corações possam encontrar conforto e esperança", diz nota da Prefeitura de Groaíras.

Trajetória

Agricultor até os 21 anos em sua terra natal, Groaíras, Raimundo Nonato foi convocado pela Força Expedicionária Brasileira (FEB) para a Itália durante a guerra.

Quando voltou, foi morar em Fortaleza. Conforme a Associação Cearense de Imprensa (ACI), de onde ele era sócio desde 1999, Raimundo também já foi vereador pela Câmara Municipal de Maranguape.

O historiador se formou em odontologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) com o título "summa cum laude". Na literatura, além de "De Pirocaia a Montese", escreveu "Groaíras, Nosso Pedacinho de Chão", "Uma Paróquia de Fé", entre outras.

