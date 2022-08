Prefeitura de Fortaleza abre 4 mil vagas para simulado estilo Enem

A Prefeitura de Fortaleza abriu 4 mil vagas para estudantes realizarem simulado no estilo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em setembro. As inscrições do projeto, viabilizado pela Secretaria Municipal da Juventude, ficam abertas até a próxima segunda-feira (22).

Não é preciso ser participante do Academia Enem para fazer o simulado. Os alunos interessados devem se cadastrar no Portal da Juventude e se inscrever.

>>> Acesse as inscrições neste link

O simulado ocorre nos dias 18 e 25 de setembro, na Universidade de Fortaleza (Unifor), a partir das 13h, seguindo de forma rigorosa os padrões oficiais do Enem, de acordo com a Secretaria.

No primeiro dia, os estudantes fazem as provas de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Já no segundo e último dia, é a vez de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

"O objetivo da ação é possibilitar aos participantes uma oportunidade de testarem os conhecimentos e se prepararem, ainda mais, para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de um acompanhamento da equipe do programa sobre o desempenho dos jovens", pontua a Secretaria Municipal da Juventude.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE