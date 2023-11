Metrô, VLTs e ônibus seguem com gratuidade no segundo domingo de Enem 2023; veja esquemas

Neste domingo (12), segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, o transporte público no Ceará segue gratuito para estudantes realizarem as provas. Em Fortaleza, os ônibus circulam entre 8h e 20h de forma gratuita para passageiros que possuem carteira de estudante. Já para o metrô e VLT, haverá horários específicos entre 10h30 e 19h30.

Haverá ainda reforço no trânsito para garantir um deslocamento seguro. As medidas foram tomadas pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Governo do Ceará para estimular e facilitar a chegada dos estudantes aos seus locais de prova no dia do Enem.

Veja os detalhes dos esquemas

Transporte em Fortaleza

Qualquer pessoa que tiver uma carteirinha de estudante válida vai passar na catraca entre 8h e 20h no domingo. Não será descontado nenhum valor de recarga dos documentos, que terão a gratuidade computada de forma automática.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), 25 veículos reservas serão adicionados à frota regular de 488 veículos, distribuídos em 227 linhas de ônibus. Os reservas ficarão nos Terminais de Integração de Fortaleza entre 10h e 20h30, da seguinte maneira:

Terminal Papicu – 4 veículos

Terminal Parangaba – 6 veículos

Terminal Antônio Bezerra – 4 veículos

Terminal Siqueira – 3 veículos

Terminal Messejana – 3 veículos

Terminal Conjunto Ceará – 2 veículos

Terminal Lagoa – 3 veículos

A expectativa é de que mais de 17 mil estudantes fortalezenses sejam beneficiados pela passagem gratuita em cada um dos dois dias de realização das provas

Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) fará uma operação especial de tráfego para facilitar a movimentação de alunos na cidade. Agentes e operadores de tráfego estarão em viaturas pela cidade para supervisionar os locais de prova com mais movimento.

"Câmeras de videomonitoramento também auxiliarão nos trabalhos com a atuação de técnicos e engenheiros da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito. Para otimizar o ir e vir, o tempo semafórico será ajustado nos corredores mais movimentados. O atendimento a ocorrências de trânsito pode ser solicitado pela população por meio do 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops)', informa a Prefeitura.

Metrô e VLTs

Além de Fortaleza, o Metrofor terá circulação gratuita de trens em Maracanaú, Caucaia, Pacatuba, Sobral, Juazeiro do Norte e Crato. Não será necessário apresentar carteira de estudante para acessar os veículos nas 62 distribuídas nas cidades atendidas.

O funcionamento do metrô e VLT será das 10:30 às 14:00 e de 15:00 às 19:30. As partidas detalhadas estão disponíveis no site do Metrofor.