Como emitir a carteira de estudante para obter passe livre em Fortaleza

A carteira de estudante é um documento oficial fruto de uma luta histórica das entidades estudantis. Em Fortaleza, com a Lei do Passe Livre Estudantil proposta pela Prefeitura e aprovada pela Câmara Municipal, o benefício das 2 viagens diárias gratuitas passa a valer a partir do dia 13 de novembro de 2023. Mas, qual o procedimento para emitir a carteira de estudante na Capital?

Para ter acesso ao documento em Fortaleza, os pré-requisitos são: estar matriculado e frequentando uma instituição de ensino e curso cadastrada na Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Há duas formas de fazer solicitação:

Uma delas é online pela Plataforma digital

É preciso acessar: http://idestudantil.fortaleza.ce.gov.br

Preencher os dados, anexar a documentação solicitada, realizar a biometria facial (uma foto no formato 3x4), fundo liso e bem iluminado.

Documentação necessária: Declaração de matrícula do aluno atualizada, RG do aluno, CPF do aluno, comprovante de endereço atualizado.

Outra é o atendimento presencial

É preciso agendar em: http://etuforweb.fortaleza.ce.gov.br

Realizar o agendamento para Sede da Etufor, ou Shopping Riomar Fortaleza (Vapt vupt) ou Kennedy, ou Central da Cidadania na Câmara dos Vereadores, ou Vaptvupt Messejana e Antônio Bezerra, Centro.

Documentação necessária: Declaração de matrícula do aluno atualizada, RG do aluno, CPF do aluno, comprovante de endereço atualizado.

O serviço tem quatro etapas, segundo a Prefeitura:

Solicitar a carteira de estudante pelo link da Internet, com o envio da documentação pela ferramenta on line; Aguardar a confirmação da validação dos documentos; Aguardar a orientação para realizar o cadastro da biometria facial (quem já possui não precisa repetir o procedimento); Solicitar a confirmação da matrícula pela instituição de ensino

Solicitação de alunos da rede pública

No caso dos alunos da rede pública municipal e estadual, compete à secretaria da instituição de ensino solicitar a carteira de estudante no caso dos alunos de Ensino Fundamental e Médio. O aluno destas etapas deve procurar a secretaria para confirmar se a solicitação foi realizada.

Já os alunos novatos e veteranos da UFC, UECE, IFCE e PROUNI devem utilizar a plataforma ou agendar atendimento.

Solicitação de alunos da rede privada

Os estudantes da rede particular deverão solicitar o boleto impresso na secretaria da instituição ou pela internet, pagar o boleto e aguardar os procedimentos para entrega do novo documento estudantil.

Os que continuarem na mesma instituição podem imprimir o boleto pela internet e aguardar a chegada do documento na instituição de ensino.

Para quem mudou de escola ou universidade particular, basta solicitar a confirmação da matrícula na nova instituição de ensino para que os dados sejam atualizados e, depois, imprimir o boleto no site.

Os valores das carteiras da rede particular, segundo a Prefeitura, variam entre R$ 30,00 e R$ 38,00, dependendo da entidade estudantil que representa o estudante.