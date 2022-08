Jovens morrem em acidente de caminhão em Jaguaribe, no interior do Ceará

Dois homens, de 20 e 26 anos, morreram em um acidente de caminhão, na tarde deste domingo (28), na CE-368, rodovia que liga as cidades de Jaguaribe e Jaguaretama, no interior do Ceará.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas trafegavam no caminhão, quando o condutor teria perdido o controle em uma curva e tombado o veículo na rodovia, pegando fogo em seguida.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionados, mas os rapazes tiveram o óbito constatado ainda no local.

As circunstâncias do caso estão sendo investigadas pela Delegacia Regional de Jaguaribe, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).