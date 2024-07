Jiboia de 2 metros é resgatada por policiais militares em Juazeiro do Norte

Uma jiboia de 2 metros foi resgatada por agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar em Juazeiro do Norte, na manhã desta segunda-feira (1º). O animal foi encontrado na localidade de Sítio Logradouro.

A cobra foi devolvida ao seu habitat natural, após o resgate dos policiais militares. A jiboia foi deixada em uma área de mata, afastada de onde havia sido encontrada pelos agentes.

Porco-espinho também é salvo

Em Guaramiranga, no último sábado (29), um porco-espinho-de-Baturité também foi salvo por agentes do BPMA. O animal foi encontrado no Sítio Flor de Luz, após ter caído de uma árvore e se machucado.

Legenda: O porco-espinho-de-Baturité foi encontrado no último sábado (30) Foto: Divulgação/PMCE

O porco-espinho foi encaminhado a uma Organização Não-Governamental (ONG) para receber os cuidados iniciais e em seguida para outra instituição onde foi medicado.