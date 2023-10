Homem leva choque ao retirar água empoçada em rua de Fortaleza; assista

Davi Gomes de Sousa, 34, relata ter sofrido um choque elétrico enquanto retirava a água empoçada jorrada de uma obra da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) na porta de sua casa. O caso aconteceu na Rua Júlio Verne, no bairro Serrinha, no último dia 27 de setembro. Conforme a placa de identificação em via pública, a intervenção é referente de Sistema de Esgoto Sanitário da Fortaleza. A Cagece, porém, nega que a obra apresente riscos de choque para a população.

Segundo familiares de Davi, fios de energia conectavam um poste ao local da obra. Em imagens obtidas pela família, é possível ver o momento em que o homem limpava a calçada e, ao passar ao lado de uma poça, cai ao chão.

Com a queda, ele sofreu lesões no rosto e, devido aos ferimentos, teve de ser levado ao Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira, o Frotinha da Parangaba.

O que diz a Cagece?

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Cagece garantiu que a obra não apresenta risco de choque para as pessoas. "No serviço, estão sendo utilizadas bombas que são alimentadas por fiação aérea, encapadas e com sistema de proteção por Dispositivo Diferencial Residual, que garante o desarmamento do sistema em casos de qualquer variação na energia, impossibilitando incidentes com descargas elétricas", escreveu a Companhia.

O órgão explicou ainda que as intervenções, orçadas em R$ 50 milhões, são para implantar e ampliar as redes de esgotamento sanitário nos bairros Serrinha, Itaoca, Parangaba, Itaperi, Maraponga, Jardim Cearense, Aeroporto e Dias Macedo. "Os serviços, que contam com a implantação de redes coletoras de esgoto, estação elevatória, linhas de recalque, ligações domiciliares e intradomiciliares, beneficiarão 146 mil pessoas e deem ser concluídos até o mês de julho de 2024", concluiu o comunicado.