Câmera flagra 'passeio' de vaca em mercadinho de Fortaleza; assista

Uma vaca entrou em um mercadinho com ar-condicionado no bairro Genibaú, em Fortaleza, e surpreendeu alguns dos clientes no local. A cena inusitada ocorreu no último sábado (14), quando os termômetros da Cidade apontavam 34 °C e o animal parece ter buscado uma alternativa para "se refrescar".

Pelo menos é isso que acredita o proprietário do estabelecimento, Maycon Aragão, que já percebeu a presença do animal outras vezes pelo local. Ele garante que a vaca é dócil e sempre foi bem recebida no mercadinho.

Veja o vídeo do momento:

"Ela passa por aqui todos os dias em frente, quando o rapaz vai dar comida para ela. No sábado, ela parou e acho que devido ao calor ela entrou no comércio, até por conta do frio da loja", disse ele em entrevista ao Diário do Nordeste.

Segundo Maycon, o caso ocorreu por volta das 12h, quando o calor parecia ainda mais presente em Fortaleza. "Tava um pouco quente e ela deu uma entradinha aqui no comércio", explicou ele.

Apesar de ter sido a primeira vez que o animal achou espaço para entrar, Maycon explica que ela já é figura conhecida na região. "Nas outras vezes, ela só olhava pela porta, mas dessa vez acabou entrando", finalizou. Ele afirma que o animal é propriedade de uma pessoa do bairro, que cuida bem da vaca e a alimenta todos os dias.