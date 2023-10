Empresa tem prejuízo de R$ 50 mil após kombi com roupas pegar fogo em Fortaleza; veja vídeo

Usada para transportar peças de roupa de uma empresa, uma kombi pegou fogo na manhã desta terça-feira (17), no bairro João XXIII, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo e a mercadoria transportada foram totalmente destruídos pelas chamas, o que resultou em um prejuízo aproximado de R$ 50 mil.

Segundo a corporação, a kombi estava passando pela avenida Lineu Machado quando as chamas começaram. Os bombeiros, então, foram acionados e enviaram uma equipe até o local da ocorrência. Eles passaram a combater as chamas e conseguiram controlá-las antes que elas atingissem a fiação elétrica ou residências próximas.

O motorista da kombi não se feriu e permaneceu no local, acompanhando todo o procedimento.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e, até o momento, não existem indícios de “conduta criminosa”.

PREJUÍZOS

Ao saber do incidente, a proprietária da empresa foi até o local, onde avaliou o valor dos danos provocados pelo incêndio. Somente com as peças perdidas, a empresária estimou um prejuízo de R$ 50 mil.

Além do empreendimento têxtil, uma pizzaria perto da ocorrência também teve parte da estrutura danificada pelo fogo. Toda a fachada e o forro de PVC que a envolvia foram destruídos.

Legenda: Forro de pizzaria foi danificado pelas chamas Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros

O QUE PROVOCOU AS CHAMAS?

A corporação ainda espera o laudo da Perícia para determinar o que pode ter provocado o incêndio. Ela ressalta, no entanto, que a kombi, como qualquer outro veículo automotor, pode pegar fogo pelos mais diversos motivos.

Entre as causas mais comuns, é possível citar: problemas elétricos, vazamento de combustível, superaquecimento do motor, manutenção inadequada, instalação elétrica imprópria e acidentes de trânsito.

PREVENÇÃO

Para prevenir incêndios em veículos, o Corpo de Bombeiros recomenda que os proprietários realizem manutenções regulares, sigam as recomendações do fabricante e garantam que qualquer modificação no veículo seja feita por profissionais qualificados.

Além disso, também é importante estar atento à qualquer tipo de fumaça, cheiro de combustível ou problema elétrico, e agir prontamente para resolver esses problemas antes que se tornem sérios.

Caso seja necessário, os bombeiros podem ser contatados através do número 193, que funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados.

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita