Incêndio atinge apartamento no Bairro de Fátima, em Fortaleza

Um incêndio atingiu um apartamento no 2º andar de condomínio na rua Graciliano Ramos, no Bairro de Fátima, em Fortaleza. O caso foi na manhã desta segunda-feira (16).

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas: uma com intoxicação e outra com queimaduras leves. Uma das vítimas foi levada pelo Samu e a outra, por uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o fogo começou por volta das 9h. O proprietário do imóvel estava em casa e saiu com um dos cachorros da família assim que viu as primeiras chamas. O outro animal de estimação da casa chegou a fugir, mas foi resgatado em seguida pelo irmão de um dos moradores do imóvel.

Os demais moradores do prédio foram imediatamente retirados pelos bombeiros. O fogo ficou restrito ao apartamento onde as chamas começaram.

Por volta das 10 horas, os bombeiros já realizavam o rescaldo do local.