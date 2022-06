Homem é atropelado por VLT no Papicu e é socorrido em estado grave

Um homem foi atropelado por um Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) do ramal Parangaba-Mucuripe ao tentar cortar caminho pelos trilhos. O caso foi na avenida Almirante Henrique Saboia, a Via Expressa, no bairro Papicu, em Fortaleza, nesta terça-feira (7).

De acordo com informações apuradas pelo Sistema Verdes Mares no local com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), ele foi arrastado pelo veículo e ficou com as duas pernas presas às ferragens.

A vítima foi levada pelo Samu a uma unidade de saúde em estado grave. Não há informações sobre a identificação, mas ele teria 39 anos.

Informações iniciais dão conta que o homem pulou as grades que separam os trilhos da via e foi atingido.

O Sistema Verdes Mares apurou no local que a linha Parangaba-Mucuripe do VLT está com o funcionamento suspenso. O Metrofor foi procurado pelo Diário do Nordeste para comentar o caso, mas ainda não respondeu.