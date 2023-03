Governo do Ceará antecipa vacinação de crianças contra a gripe

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou, nesta quinta-feira (23), a antecipação da vacinação contra a gripe (influenza) para o público infantil. As doses começarão a ser aplicadas neste público a partir de segunda-feira (27). A campanha nacional está prevista para começar apenas no dia 10 de abril.

Podem receber as doses de vacinas contra a gripe crianças de seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade. As aplicações serão feitas nos postos de saúde dos municípios. A meta, segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), é vacinar ao menos 90% do público-alvo.

"Procurem os postos de saúde para a vacinação, que é a principal medida para evitar casos graves decorrentes da influenza", convocou Elmano em suas redes sociais.

"A antecipação se dá, principalmente, porque entendemos a necessidade de considerar os contextos pluviais do Ceará, diferentes de estados do Sudeste e do Centro-Sul, por exemplo. É nesse período que ocorre uma transmissão elevada de vírus, sobretudo na população abaixo de 6 anos, o que pode levar a uma possível hospitalização", ressalta Antônio Silva Lima Neto, o Tanta, titular da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (Sevig) da Sesa.

No total, 284 mil doses já foram distribuídas pelo Governo aos 184 municípios cearenses.

Gripe

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza e que tem grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos: A, B, C e D. Os vírus da influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

A assessora técnica da Célula de Imunização da Sesa, Ana Karine Borges, ressalta que crianças com doenças febris agudas, moderadas ou graves, devem adiar a vacinação contra a gripe até a melhora do quadro. O mesmo vale para os pequenos que forem diagnosticados com Covid-19.

"A vacinação é uma das medidas de prevenção mais importantes para garantir a proteção contra a doença, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especialmente em crianças, que apresentam fatores ou condições de risco", reforça Karine.

Sintomas

Os sintomas mais recorrentes da gripe, são:

Febre;

Calafrios;

Tremores;

Dores de cabeça;

Tosse seca;

Dor de garganta;

Coriza.