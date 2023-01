Pegar chuva causa gripe? Veja os cuidados necessários no período chuvoso 

Febre;

Dor de garganta;

Tosse;

Dor no corpo;

Dor de cabeça.

Adulto: O quadro clínico em adultos sadios pode variar de intensidade. Criança: A temperatura pode atingir níveis mais altos, sendo comum o achado de aumento dos linfonodos cervicais. Também podem fazer parte os quadros de bronquite ou bronquiolite, além de sintomas gastrointestinais. Idoso: Quase sempre se apresentam febris, às vezes, sem outros sintomas, mas, em geral, a temperatura não atinge níveis tão altos.

Mitos e verdades

“Gripe mal curada pode virar uma pneumonia” é um mito. Caroline Florêncio diz que quando uma gripe se complica para uma pneumonia ela sequer foi tratada. Confira algumas das complicações causadas pela gripe, especialmente em indivíduos com doença crônica, idosos e crianças menores de 2 anos:

pneumonia bacteriana e por outros vírus;

sinusite;

otite;

desidratação;

piora das doenças crônicas;

pneumonia primária por influenza, que ocorre predominantemente em pessoas com doenças cardiovasculares (especialmente doença reumática com estenose mitral) ou em mulheres grávidas.

Banho de chuva Outros mitos relacionados à gripe estão a de que ir para o sol (ao ar livre), brincar na areia, comer frutas quentes e brincar na chuva favorecem a gripe. É mentira que essas ações podem infectar crianças e adultos com o vírus da influenza. A mestre em Microbiologia Médica explica que, no caso das crianças, é natural que alguma tenha vírus respiratórios e não apresente sintomas, o que faz com que o vírus seja transmitido para alguma criança que não tenha imunidade adequada. Por isso é comum nessa época existir muitas crianças infectadas. Caroline Florêncio destaca que os riscos relacionados ao período de chuvas podem ser minimizados com os devidos cuidados e higiene. A profissional ainda alerta que tomar banho de chuva não baixa a imunidade.

O que acontece se pegar chuva?

Quando uma pessoa pega chuva ela pode ter contato com água contaminada por micro-organismos presentes em lixos e dejetos espalhados pela cidade, o que pode causar algumas doenças como leptospirose, hepatite A, febre tifoide e diarreia. Leptospirose - é uma doença infecciosa grave, causada pela bactéria Leptospira, eliminada principalmente pela urina dos ratos. A transmissão da doença é feita pelo contato com água ou lama contaminada. Os sintomas são febre, dor de cabeça, na panturrilha, fraqueza, sangramentos na pele e mucosa e insuficiência renal. Diarreia – é causada por vírus ou bactérias. A transmissão se dá pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Fezes moles, aumento do número de evacuações, dor de barriga, vômito, náuseas e febre podem indicar a doença. Febre tifoide – é provocada por bactéria e está relacionada a condições ruins de saneamento básico e higiene pessoal. É transmitida por meio de água e alimentos contaminados com fezes e urina de pessoas com a doença. Febre alta, dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite, intestino preso ou diarreia estão entre os principais sintomas. Hepatite A – é uma doença que atinge o fígado, transmitida por água ou alimentos contaminados. São sintomas: perda de apetite, febre, dores de cabeça, dor abdominal, mucosas e pele com cor amarelada e fezes brancas.

O que fazer após tomar chuva

Após tomar chuva é importante se enxugar e, assim que possível, tomar outro banho higienizando as áreas do corpo com sabonete e xampu, explica a especialista em epidemiologia.

Diferenças entre alergia, resfriado e gripe

Foto: Reprodução/Ministério da Saúde

Caroline Florêncio alerta também para as diferenças entre quadro alérgico, resfriado e gripe. Segundo ela, esta época do ano também é marcada por excesso de mofo, o que acaba atingindo pessoas com alergias. Ela explica que a principal diferença entre o resfriado e a crise alérgica está relacionado à progressão dos sintomas, enquanto o primeiro tem um quadro gradual, ou seja, que vai piorando ao longo do tempo, a crise alérgica tem sintomas abruptos, que surgem de repente.

Cuidados