Fósseis apreendidos durante inquéritos da PF serão devolvidos a museu no Cariri

A Polícia Federal (PF) devolverá 21 fósseis ao Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (Urca) na tarde desta terça-feira (8). As peças foram apreendidas pelo órgão em inquéritos iniciados desde 2011 e a restituição do material foi autorizada pela Justiça Federal.

O material tem venda proibida por integrar o patrimônio da União, classificado como de incalculável valor cultural e intelectual.

O Diário do Nordeste questionou à PF em quais operações os objetos foram apreendidos e aguarda um posicionamento.

Legenda: Fóssil apreendido em operação da Polícia Federal Foto: Divulgação

A cerimônia de entrega deve acontecer no Auditório Geoparque Araripe, da Urca, e contará com a presença do reitor, Francisco do O' de Lima Junior, do diretor do Museu de Paleontologia, Allysson Pontes Pinheiro, e do chefe da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte, Denis Colares de Araújo.

Em agosto do ano passado, 237 peças já haviam sido entregues para a universidade. Estes fósseis foram apreendidos durante a Operação Santana Raptor, em 2020.