Criança de 1 ano e 8 meses morre por complicações da Covid-19 no Interior do Ceará

Um menino de 1 ano e 8 meses morreu, na madrugada desta sexta-feira (4), no Hospital Regional Norte, em Sobral, por complicações da Covid-19. João Luiz Araújo dos Santos era natural de Itarema, a 210,6 quilômetros de Fortaleza, e ainda não tinha recebido nenhuma dose da imunização porque a vacinação ainda não alcançou a faixa etária dele. Ele estava na UTI pediátrica da unidade.

“Ele foi transferido há 15 dias para o Hospital Regional. Passou alguns dias na UTI pediátrica, mas ele estava muito mal e morreu ontem (sexta) à noite”, informou o titular da Secretaria Municipal da Saúde de Itarema, Fontenele Júnior.

O secretário diz que a cidade inteira está consternada com a morte da criança. “Passei uma noite todinha tentando uma UTI para essa criança e às 4 horas consegui uma UTI pediátrica para Covid, porque não poderia ser uma UTI infantil comum”, relembra o secretário.

A mãe do menino o acompanhava no hospital.

Vacinação

O prefeito de Itarema, Elizeu Monteiro, usou as redes sociais para lamentar a morte da criança e se solidarizar com a família. Ele aproveitou para lembrar aos pais de crianças com cinco anos ou mais a imunizarem seus filhos, “para se vacinarem e se protegerem desse vírus que ainda circula em nosso meio e continua a fazer vítimas. Vacinar salva vidas”, disse.

Uma criança de dois anos sem comorbidades também morreu na última quarta-feira (2), em Juazeiro do Norte.