Fortaleza anuncia Central Integrada e ampliação de câmeras de videomonitoramento

O prefeito Sarto Nogueira (PDT) anunciou, nesta quarta-feira (29), a construção da Central de Gestão Integrada de Videomonitoramento de Fortaleza. O equipamento deve reunir imagens e dados das câmeras de todos os órgãos vinculados à administração pública.

Ele tem previsão de entrega até o fim de 2023, e as obras devem ser iniciadas em até 30 dias, conforme o gestor municipal. Os recursos usados para o prédio são provenientes do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

"A Central será uma ferramenta de gestão poderosa para orientar as ações dos diversos órgãos da prefeitura", detalhou o comandante do Executivo municipal.

Na ocasião, o prefeito listou alguns objetivos da Central de Gestão. São eles:

Prevenir furto;

Monitorar a segurança no entorno das escolas públicas municipais;

Monitorar a segurança e auxiliar na organização de feiras;

Auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas;

Coibir o descarte irregular de resíduos sólidos;

Auxiliar na manutenção do asfalto;

Apoiar a recuperação de veículos;

Detectar o sinistro de trânsito e oferecer apoio;

Monitorar o tráfego para planejamento de mobilidade;

Coibir comportamento de risco no trânsito;

Apoiar preventivamente ações da Defesa Civil.

O equipamento deve reunir informações e imagens de câmera de seguranças ligadas à Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), à Guarda Municipal, à Defesa Civil, à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), e às Secretarias da Gestão Regional, Conservação e Serviços Públicos e da Segurança Cidadã.

Ampliação de câmeras e de pontos de wi-fi

O prefeito ainda anunciou a ampliação do número de câmeras de monitoramento, que devem aumentar de 1.034 para 1.656 até a inauguração da Central de Gestão. Sarto também informou que a quantidade de pontos de wi-fi gratuitos na cidade deve crescer de 102 para mil, até o fim de 2024.

"Fortaleza, fazendo isso, está cada vez mais caminhando para ser uma cidade inteligente", disse o gestor.

Acompanhado do novo equipamento, a Prefeitura de Fortaleza também criará a política pública de videomonitoramento.

