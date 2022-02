Escolas particulares do Ceará mantêm feriado no Carnaval de 2022

O Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE) comunicou, através da Circular 003/2022, publicada nesta segunda-feira (7), que o calendário escolar das instituições de ensino privado manterá o feriado do Carnaval de 2022.

Assim, o recesso ocorrerá entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março para as escolas particulares do Estado, obedecendo às Convenções Coletivas de Trabalho.

O presidente da pasta, professor Airton de Almeida Oliveira, ainda destacou que a alteração do feriado em 2021 ocorreu antecipadamente em um acordo entre o Sinepe-CE e o Governo do Estado. "Esta alteração se deu em razão da realidade sanitária à época, diferente de nosso atual cenário", explica.

Airton de Almeida Oliveira Presidente Sinepe-Ce "Em face de nosso compromisso, ainda assim, vivenciamos problemas de ajustes no calendário escolar e enfrentamos insatisfações de nossa comunidade escolar, pois este é planejado para um ciclo anual e é comunicado ainda no ano letivo anterior ao vigente".

As escolas particulares devem seguir respeitando as medidas sanitárias, assim como contribuindo com ações educativas de prevenção e reforçando as medidas de segurança junto aos alunos e à comunidade escolar.

Folga adiada

Em 2021, os dias de folga de Carnaval nas escolas particulares do Ceará, suspensos devido à alta de casos de Covid-19, foram reagendados para os dias 6, 8, 9 e 10 de setembro.

O novo calendário, que uniu as folgas ao feriado nacional da Independência do Brasil (7 de setembro), foi anunciado pelo Sinepe. Inicialmente, a entidade havia comunicado a manutenção das folgas.

No entanto, após recomendação do Governo do Estado, para que as escolas continuassem abertas, o Sinepe optou pelo adiamento para o segundo semestre do ano passado.

