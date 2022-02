Camilo Santana diz que Operação Carnaval 2022 terá como foco inibir festas e aglomerações

O governador Camilo Santana (PT) deu sinais, nesta quarta-feira (2), em coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), de que é pouco provável que haja flexibilização das regras estaduais sobre os festejos de Carnaval neste ano.

Segundo o gestor, o Governo pretende, em trabalho conjunto com o Ministério Público do Ceará (MPCE) e os órgãos de segurança pública dos municípios, aumentar a fiscalização sobre o cumprimento das regras do decreto no período.

"Esse não é momento para estarmos fazendo festa. É momento de superarmos a terceira onda, vacinar a população. (...) A Operação Carnaval, que a gente sempre teve, vamos colocar no sentido de que a gente evite qualquer tipo de celebração nesse período", disse Camilo.

Covid-19 na Capital



A deliberação de manter proibida a folia carnavalesca acompanha uma tendência de queda no número de casos confirmados de Covid-19 e de demanda por assistência na rede de saúde de Fortaleza, segundo Camilo.

"Nossa decisão foi de suspender qualquer tipo de festa de Carnaval", afirmou o governador, dando a entender que os próximos decretos devem endurecer as regras sobre a festa.