Consórcio Nordeste recomenda cancelar Carnaval e proibir festas privadas

Com a nova onda de Covid-19 e o avanço da variante Ômicron, que possui transmissibilidade quatro vezes maior que outras variantes, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste fez novas recomendações aos governantes estaduais e municipais, em boletim publicado nessa quarta-feira (2).

Entre elas, estão o cancelamento do Carnaval, como em 2021, pois a comemoração dos feriados poderá ser um estímulo para a população promover aglomerações, incluindo a proibição de festas privadas e shows de qualquer natureza.

Conforme o comitê, os efeitos da nova variante no Brasil ficaram evidentes desde o início de janeiro deste ano, com a confirmação de 162 mil casos de Covid no Ceará. O número diário de novos casos já é cerca de 3-4 vezes maior que o do pico em junho de 2021, e continua em ascensão.

A intensificação da vacinação e das medidas legais que obrigam o uso de máscaras, em especial em lugares fechados ou com aglomerações, também foram recomendações citadas no boletim do comitê, com destaque para o uso de máscaras N95 ou PPF2.

Recomendação

O Consórcio Nordeste ainda lembrou que, no dia 3 de dezembro de 2021, recomendou o cancelamento das festividades públicas de final do ano e do Carnaval, alertando sobre a variante Ômicron.

As festas foram canceladas pela maioria dos governantes, porém foram realizadas celebrações de Réveillon privadas de forma generalizada, o que contribuiu para o avanço da nova cepa.

Apesar disso, a Ômicron parece ser menos patogênica que as variantes Gama e Delta. Isto, combinado com o fato de grande parcela da população já estar vacinada, faz com que os números de hospitalizações e mortes sejam menores que os das ondas anteriores.

