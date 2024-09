Dois bairros de Fortaleza terão falta de água nesta quinta (5) e no próximo sábado (7); saiba mais

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) comunicou que fará uma paralisação programada no abastecimento de água nos bairros Itaperi e Serrinha, em Fortaleza, nesta quinta-feira (5). A interrupção no serviço está prevista para ocorrer entre 8h e 14h, no intuito de reduzir perdas de água e diminuir vazamentos na região.

A manutenção será feita nas ruas D, João Evangelista, Betel e 7, nas avenidas Silas Munguba e Bernardo Manoel e na travessa Vicente Brígido.

Veja também Egídio Serpa Embrapa cearense cria tecnologia para envasamento da água de coco Ceará Como funciona novo ‘supercomputador’ da Funceme que vai melhorar a qualidade de previsões climáticas Ceará Projeto quer reerguer monumento de revolucionário cearense submerso há 20 anos pelo açude Castanhão

Outra paralisação

No próximo sábado (7), também entre 8h e 14h, os mesmos serviços de manutenção serão feitos na área entre as avenidas Presidente Costa e Silva e Bernardo Manoel e ruas D, João Evangelista, Betel e do Jangadeiro.

Em regiões consideradas elevadas ou mais distantes, o equilíbrio total do sistema deve ocorrer em até 6 horas após o término dos serviços, devido à pressão.

À população afetada pela interrupção no abastecimento, a Cagece orienta reservar água para consumir com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.